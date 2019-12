Saint Dominic’s Gospel Choir no Europarque

Saint Dominic’s Gospel Choir tem esgotado salas por todos o país ao longo de 17 anos, agora, é a vez do Grande Auditório do EUROPARQUE abrir as suas portas para um concerto de celebração do 17º aniversário deste grupo musical. O espetáculo tem data marcada no dia 28 de dezembro, pelas 21h00. O Saint Dominic’s Gospel Choir foi fundado a 7 de outubro de 2002, pelo maestro João Castro. Todo o percurso deste grupo musical é espelho do seu crescimento e reconhecimento. Ao longo dos anos, são já centenas de concertos e milhares de quilómetros percorridos por Saint Dominic’s Gospel Choir, que anseiam ver estes números crescer continuamente. O grupo de coros de Lisboa e do Porto têm já um CD editado, mas afirmam que a sua verdadeira paixão e motivação é colocar o público a cantar, a vibrar e a bater palmas à moda gospel. Os bilhetes para este espetáculo estão à venda nos locais habituais e em Ticketline.pt, através do link: https://bit.ly/2qn8uZd .