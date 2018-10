Teatro de Sombras no Museu de Lamas

Entre os próximos dias 1 e 31 de Outubro, os “Músicos de Bremen” chegam ao Museu de Santa Maria de Lamas (MSML), a fim de realizar uma sessão de Teatro de Sombras e uma Oficina de Expressão Plástica, destinada a crianças entre o 2º ciclo e o pré-escolar e também a famílias. A iniciativa surge no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Música. Assim, ao longo de todo o mês de Outubro, o MSML abre as portas a todos quanto queiram assistir à aventura musical “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm. A actividade exige marcação prévia e poderá estender-se a grupos de, no mínimo, 10 participantes.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.