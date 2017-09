The Bookkeepers esgotam na estreia

Rock poético e “sinceridade e entrega” é a promessa para a estreia dos The Bookkeepers para o dia 13 de Setembro, às 22h00, no Foyer do Cineteatro António Lamoso. Não vale a pena procurar bilhete porque esgotaram em dois dias, mas logo depois da apresentação ao público segue-se a gravação de um EP, e a banda “não quer ficar por aqui” nos concertos. Os inúmeros projectos musicais dos intervenientes talvez ajudem a explicar a curiosidade do público, Rigor Mortis, Velutha, Halleluyah, Dead But Dreaming, e Shared Files são só algumas das bandas em que estiveram envolvidos Meco: voz/guitarra, Sid: baixo; Paulo Valente: Bateria; Marcelo Alves: Teclado, flauta transversal, trompete; Pedro Lamas: Guitarra/Voz. O Jornal N depois conta como foi o reencontro dos músicos que preparam este projecto há dois anos.