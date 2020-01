Espetáculo Variações Filarmónicas

No dia 25 de janeiro, pelas 21h45, irão subir ao palco do grande auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, 220 músicos das quatro bandas filarmónicas do concelho: Banda Marcial do Vale, Banda de Música de Arrifana, Banda Musical de S. Tiago de Lobão e Sociedade Banda Musical de Souto. As bandas serão acompanhadas pela cantora nacional Joana Espadinha e cantores locais como Daniel Padrão e Joana Almeirante, protagonizando o espetáculo Variações Filarmónicas, “uma memorável homenagem à vida e obra de António Variações”.

Este concerto, que encerrará o Programa Cultural da Festa das Fogaceiras, vai contar também com a participação especial dos irmãos de António Variações, Jaime Ribeiro e Luiz Ribeiro.

