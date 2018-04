Trompetista Jorge de Almeida apresenta concerto com a Banda de Lobão

O Cineteatro António Lamoso recebe, no próximo dia 22 de Abril, um concerto do trompetista Jorge de Almeida, solista em trompete da Orquestra Sinfónica Portuguesa do Teatro Nacional de São Carlos.

O trompetista será acompanhado pela Banda Musical de S. Tiago de Lobão num concerto que, segundo a organização, é “focado na interpretação de fados e melodias tradicionais num espetáculo que enaltece a música portuguesa”.

