Cineteatro vai ser palco da vingança de “MEDEIA”

Medeia com Mário Laginha, sobe ao palco no dia 28 de Abril, às 21h30, no Cineteatro António Lamoso. Esta é uma oportunidade para os feirenses conhecerem a peça que esgotou o teatro Ibérico em Lisboa e para conhecer a história de Eurípedes trazida para a actualidade pelo texto de Francisco Luís Parreira. A crítica não poupa elogios à Companhia João Garcia Miguel, e à interpretação dos actores David Pereira Bastos e Sara Ribeiro. A angústia da vingança de Medeia envolve o espectador num rio de emoções iguais à vida, a esta actual, e com música original e interpretação de Mário Laginha. Mas não pode entrar na peça sem conhecer a incrível lenda da cruel Medeia. Filha de Eetes, rei da Cólquida, apaixonou-se por Jasão e ajudou-o a “roubar” de seu pai o velocino de ouro. Abandona o seu reino e parte com Jasão para a sua pátria em Jolcos, com quem fica 10 anos e tem dois filhos. Mas o rei Creonte influencia Jasão a deixá-la, de modo a casá-lo com a sua filha, Glauce e leva-o a abandonar Medeia. Inconformada, esta castiga o amante acabando com a sua descendência, mata os seus próprios filhos e presenteia a rival com um manto mágico que se incendeia ao ser vestido, matando-a. O Jornal N falou com João Garcia Miguel, Director da peça, que levantou o véu sobre a fria vingança de Medeia. Plateia Inferior 8€, Plateia Central 10€, Plateia Recuada 6€.

Leia mais na versão impressa do Jornal N