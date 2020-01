Ding Dong no Cineteatro a 1 de fevereiro

Andreia Dinis, Gonçalo Dinis, Melânia Gomes, Núria Madruga e António Machado são os nomes do próximo momento teatral a animar o auditório do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, no próximo dia 1 de fevereiro, às 22h00. Uma história sobre traições, mentiras e esquemas que não deixará ninguém indiferente.



Bernardo sabe que a mulher Júlia o engana. Assomado de ciúmes, engendra um plano para se vingar. Por telegrama, convida o amante, Roberto, a ir a sua casa, assinando em nome da esposa. No frente a frente, Bernardo dá-lhe duas opções: ou o mata ou dorme com a mulher de Roberto. A segunda opção é tomada, mas, na noite marcada, o amante aparece com uma amiga, aventureira e desinibida, que se faz passar por sua esposa. O jantar junta os quatro protagonistas – Bernardo e a mulher, Roberto e a amiga – mais a empregada Maria Luísa. Durante as várias peripécias, incómodos e paixões escondidas, aparece a personagem que faltava: a verdadeira mulher de Roberto. Os ingredientes estão lançados para uma louca comédia em que todos mentem sobre alguma coisa.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.