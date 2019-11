GEDE sobe ao Europarque com composição “totalmente nova”

O Grupo de Expressão Dramática de Escapães (GEDE) irá levar a cabo no próximo dia 23 de novembro, no Europarque, a segunda edição do espetáculo “GEDE TV – dá cá o comando”, com a participação do humorista Eduardo Madeira.

O Jornal N esteve à conversa com Ricardo Henriques, ator, encenador e escritor do guião orientador do espetáculo, e Ricardo Silva, responsável e também ator do GEDE, que nos contam as novidades da segunda edição do projeto sobre o qual definem como objetivo principal: “esgotar o Europarque”.