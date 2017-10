O Grupo Gólgota traz o seu II Festival de Teatro ao Cineteatro António Lamoso, entre os dias 6 e 8 de outubro. A edição do ano presente trará uma aposta no teatro amador, impondo-se como Festa de Teatro, propondo ao público que viva o palco com liberdade, originalidade e simplicidade.

