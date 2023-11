109 anos dos tigres com os olhos postos no futuro

A comemorar 109 anos de vida do Sporting Clube de Espinho, o presidente Bernardo Gomes de Almeida falou das dificuldades ultrapassadas e do otimismo para o futuro que deverá passar pelo Estádio Municipal e por uma revisão dos estatutos do clube.

O Sporting Clube de Espinho celebrou 109 anos de vida na noite do passado sábado, no Casino de Espinho, com uma cerimónia onde foram homenageados sócios e atletas e entregues os prémios Joaquim Moreira da Costa Júnior e Manuel Oliveira Violas para duas pessoas que se destacaram no serviço ao clube.

O Prémio Joaquim Moreira da Costa Júnior de 2023 foi atribuído a Fernando Tomás de Sousa, que se distinguiu como atleta de andebol e sobretudo de voleibol, tendo feito mais de 500 jogos oficias de tigre ao peito, conquistando dois títulos de campeão nacional e quatro taças de Portugal. Depois da carreira como atleta continuou a colaborar com o clube em outras funções.

O Prémio Manuel Oliveira Violas foi para um homem que como o presidente Bernardo Gomes de Almeida fez questão de afirma, “percebe muito de futebol”, tendo ouvido centenas de palestras nas muitas horas que passou nos balneários do Sporting de Espinho. Julião Caneira foi atleta do clube e tratou dos equipamentos da equipa sénior do clube nos últimos quase quarenta anos, continuando no ativo.

No seu discurso, o presidente Bernardo Gomes de Almeida lembrou que falta um ano para os 110 anos de “um clube gigantesco”, data histórica que vai passar por uma festa condigna com vários eventos associados. Nos 109 anos o presidente lembrou os mais de mil atletas que competem de tigre ao peito e o orgulho na história de um clube com momentos únicos no futebol, com onze presenças na I divisão nacional, no voleibol, com a conquista da Top Teams Cup pela capital do voleibol, no atletismo de António Leitão, “clube com entidade própria e que também por isso é respeitado e reconhecido no país inteiro”.

Como clube eclético que” ajudou a formar centenas de jovens para o desporto e para a vida”, Bernardo Gomes de Almeida acredita que não há um espinhense que não tenha alguma ligação ao Espinho. Neste sentido, salientou os sócios que cumpriram 25, 50, e Agostinho Martins, com 75 anos, como associados ao clube.

Tendo como critério homenagear as equipas e atletas que foram campeões regionais, ficaram nos três primeiros lugares dos nacionais ou ganharam a taça, o Sporting de Espinho chamou ao palco e entregou várias dezenas de certificados de mérito desportivo, em seis modalidades, “uma prova da vitalidade e grandeza do Sporting Clube de Espinho”.