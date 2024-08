1ª Maratona de futsal do Lusitânia de Lourosa

Entre sexta-feira e sábado viveram-se dois dias intensos, dedicados ao futsal, no Pavilhão Gimnodesportivo de Lourosa com a realização de uma maratona em que foram muitos os jogos, os golos e as fintas.

Os jogos arrancaram pelas 8 da noite de sexta-feira e seguiram até à meia-noite. No sábado começou-se a jogar logo pelas 10 da manhã e a festa de encerramento foi pela noite dentro.

Participaram nesta grande festa do futsal as equipas: Piratadas, Os Coveiros, Coletividades SC, Repair LCD, Demolidores FC, Os Vareirinhos, Talho Teixeira, Placoarte, Luz do Horizonte, Grupo PS Transportes, sapataria Meu Pé e AP Car.

1º classificado – AP Car (Na foto)

2º classificado – Talho Teixeira

3º classificado – GRUPO PS TRANSPORES

4º classificado – Placoarte

Melhor Jogador – Nélson Coelho “Shotes“

Melhor Guarda Redes – António Andrade