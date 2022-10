2.500 pessoas participam na 32ª Meia Maratona “Cidade de Ovar”

Iniciativa contou com outras três provas e reuniu nomes sonantes do atletismo português

Após três anos da última edição, a Meia Maratona “Cidade de Ovar” – com mais três provas associadas – voltou a animar a urbe vareira e contou com cerca de 2.500 participantes, incluindo alguns nomes importantes no atletismo nacional. Jéssica Augusto, Rui Pedro Silva, Catarina Ribeiro, Mónica Silva, Nuno Lopes, Solange Jesus e Luís Saraiva, que venceu a prova masculina de 2019, estiveram presentes no evento, que decorreu no domingo.

Este ano, a 32ª edição da competição, promovida pela AFIS – Atletas Fins de Semana, teve como vencedores Francisco Rodrigues (01:04’17) e Joana Carvalho (01:12’20), ambos do SC Braga. Solange Jesus, do CD Feirense, ficou em segundo na prova feminina.

A Meia Maratona teve um percurso de mais de 21 quilómetros e passou por diversos pontos da cidade de Ovar, inclusive pela Praia do Furadouro, de modo a promover aos participantes uma agradável experiência com belas paisagens.

No entanto, o evento teve ainda outras vertentes, que deram espaço para os ‘miúdos’ correrem. A 25ª Mini Maratona, com o tema “Correr pela vida, não à droga”, contou com jovens entre os 9 e os 16 anos, que tiveram direito a uma t-shirt como prémio de presença. Todos os participantes puderam participar de um sorteio a uma inscrição anual para um curso de línguas na Royal School of Languades, um dos patrocinadores oficiais da prova.

Outras duas modalidades presentes foram a 4ª Corrida do Azulejo, de 10 quilómetros, e a 20ª Caminhada de Ovar. Na corrida, Davide Silva, do SC Braga, conquistou o primeiro lugar na prova masculina, enquanto Andreia Santos, do RD Águeda, obteve o melhor tempo na competição feminina, a única que não parou nas mãos dos atletas bracarenses.

Há pouco mais de uma semana, durante a apresentação oficial da 32ª Meia Maratona, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, classificou a prova como “uma referência regional e nacional”, sublinhando ainda que “o desporto e o turismo desportivo são um dos desígnios do futuro”.