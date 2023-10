33ª meia-maratona “Cidade de Ovar” apresentada

A 33ª Meia Maratona “Cidade de Ovar”, que se vai realizar dia 8 de outubro, foi oficialmente apresentada na passada quarta-feira em conferência de imprensa realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ovar onde foram divulgadas as novidades deste ano, na presença dos vencedores da 32ª edição, Vanessa Carvalho e Francisco Rodrigues, além de outros atletas e treinadores de referência do atletismo nacional.

Prevê-se a participação de cerca de 2500 atletas nos quatro eventos que englobam a prova: 33ª Meia Maratona, 5ª Corrida do Azulejo – 10km, 21ª Caminhada e 26ª Minimaratona (para jovens dos 7 aos 14 anos), devendo ser distribuídos prémios monetários num total de 10 mil euros.

Todos os participantes terão direito a um saco contendo t-shirt, revista da meia-maratona, prato alusivo ao evento, medalha, mini pão de ló e fruta.

Esta é uma iniciativa organizada, mais uma vez, pela AFIS/OVAR – Atletas Fim-de-Semana, com o apoio da Câmara Municipal de Ovar, União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e S. Vicente Pereira Jusã, CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Federação Portuguesa de Atletismo e Associação Atletismo de Aveiro.

A partida e a chegada serão no centro da cidade de Ovar e o controlo encerrará às 12h30 (duas horas e trinta minutos após a partida), para todas as provas. Na meia-maratona o percurso estará devidamente sinalizado e mede rigorosamente 21,0975 Km, distância certificada pela FPA. O percurso da Corrida do Azulejo, com cerca de 10 quilómetros, desenrola-se entre a cidade e a floresta.

Apenas serão consideradas válidas as inscrições efetuadas em: www.afis.pt; mmovar.afis.pt; lap2go.com. A participação na Minimaratona é gratuita, mas obriga a registo de inscrição.