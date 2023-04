Entrevista a Paula Oliveira: “Comecei por brincadeira, mas gostei muito disto”

Esposa e mãe de atletas, Paula Oliveira também entra em competição com as cores da EV – Peraltafil no escalão F40 e, apesar do emprego exigente, acorda mais cedo ou espera para depois do trabalho, mas faz questão de treinar todos os dias, pois sabe que só assim conseguirá atingir os seus objetivos e, conforme o tempo passa, esses objetivos são cada vez mais ambiciosos.

Como é que o atletismo surgiu na sua vida?

O atletismo surgiu depois de conhecer o meu marido, Tozé Castro, que também é atleta da EV – Peraltafil. Comecei a assistir às provas e a participar nas caminhadas, um dia decidi começar a treinar e a participar nas corridas, para o acompanhar. Tínhamos um grupo de amigos que treinava todos os dias na Nave Desportiva, comecei a treinar por brincadeira, mas gostei muito disto e continuei, porque é uma coisa de que gosto mesmo.

Então é um dos elementos fundadores da equipa EV – Peraltafil?

Sim e, neste momento, o único elemento feminino. Na altura, o Leonel (Silva, diretor da EV – Peraltafil) treinava connosco e falou da ideia de encontrar patrocinadores e criar um clube. De início erámos três mulheres a correr com a camisola dos patrocinadores, num ambiente de brincadeira, com a criação do clube federado aceitei o desafio e continuei a competir, como atleta federada.

Leia a entrevista completa na última edição do Jornal N