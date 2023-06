Foi num Grande Auditório do Centro Multimeios lotado (cerca de 280 pessoas) que se deu a cerimónia de apresentação da segunda edição do Futebol de Rua Espinho 2023.

O torneio, destinado a jovens entre os 6 e os 12 anos, decorrerá de 8 a 10 de setembro, com a organização a cargo da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, e o apoio da Câmara Municipal de Espinho. O evento contou com a presença dos embaixadores desta edição: Hélder Postiga, da Federação Portuguesa de Futebol; Vítor Matos, treinador adjunto do Liverpool FC; e Rochinha, futebolista do Sporting. Com enfoque na inclusão social e sob o lema “Dentro e fora de campo somos todos parte da solução”, as receitas da iniciativa reverterão para a Paróquia de Espinho.

Tiago Paiva, presidente da Associação de Futebol Popular, reiterou esse apoio à paróquia, salientando que o evento visa constituir uma plataforma de apoio à “inclusão, igualdade de género e igualdade de oportunidades”. Deixou ainda uma palavra de agradecimento à Peraltafil, principal patrocinador, destacando as “causas sociais apoiadas pela empresa”.

Já Maria Manuel Cruz, presidente da Câmara Municipal, afirmou que “o futebol faz parte do património cultural do país” e que este torneio, acontecendo “num momento de dificuldade”, permite “voltar às origens através do futebol”. Mostrou-se ainda, na pessoa da Câmara, inteiramente “disponível para ajudar as pessoas mais vulneráveis”.

O discurso que marcou a sessão ficou a cargo do Padre Artur, da Paróquia de Espinho. Alertou para a situação preocupante na cantina social da cidade, que “no fim da pandemia tinha 35 pessoas, ao passo que agora tem 85”. Informou ainda que, dada a situação, decidiu interromper as obras no edifício da paróquia para distribuir mais cabazes a famílias carenciadas, uma vez que “os atuais cem não são suficientes para as necessidades”.

A sessão encerrou com um concerto da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa.