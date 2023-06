Formação da Ovarense com torneios na Arena

No passado fim-de-semana, a Arena de Ovar acolheu o Torneio Prio sub-14. A competição, que decorreu nas manhãs de sábado e domingo, incluiu duas séries triangulares, que corresponderam ao escalão masculino e feminino.

Na vertente feminina participaram as equipas da Ovarense, GRIB e Juvemai, com a equipa da casa a defrontar o clube de Paços de Brandão na abertura do torneio. No masculino, jogaram Ovarense, Esgueira e Guifões.

À semelhança do escalão sub-14, as duas equipas sub-16 da Ovarense também entraram em ação no fim-de-semana, no Torneio Olho Marinho.

Esta competição triangular dividiu-se igualmente em duas séries, disputadas nas tardes de sábado e domingo, na Arena de Ovar. Na série masculina, jogaram Ovarense, Galitos e FC Gaia, enquanto na feminina participaram Ovarense, Beira-Mar e Tondela.