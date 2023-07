CCD de Manhôce luta pela sobrevivência

Rufino Caetano é presidente e fundador do Centro de Cultura e Desporto de Manhôce, que em setembro faz 49 anos e que compete desde a sua fundação no Campeonato Inatel, afirmando-se como uma das equipas a competir há mais tempo sem interrupções nesta prova. Dia 22 de julho há festa no clube, com o Torneio de Malha Carlos Sousa.

Em Arrifana há muitas associações, mas no lugar de Manhôce apenas existe o Centro de Cultura e Desporto. Ainda assim, a associação tem muitas dificuldades em manter-se em funcionamento, “porque o lugar está envelhecido e as pessoas novas não querem nada disto. Não têm paciência para estas coisas”, como explica Rufino Caetano.

O clube nasceu como Manhôce FC, com o intuito de participar no Campeonato Inatel e assim acontece até aos dias de hoje, devendo ser das equipas mais antigas do Inatel a competir de forma consecutiva há 49 anos, sem parar uma única época. “Estivemos sempre ativos, mas não é fácil, porque neste momento temos muito pouca ajuda. Sobrevivemos da colaboração de alguns sócios e da receita da sede”, revela o presidente. (…)

Leia a entrevista na íntegra no caderno especial dedicado a Arrifana na edição impressa do jornal N.