44 anos da ADFA ao serviço do futebol antense

A Associação Desportiva da Freguesia de Anta comemorou, ao fim da tarde de sábado, o seu 44.º aniversário numa cerimónia que decorreu no salão nobre da Junta de Freguesia de Anta e de onde os presentes seguiram para um animado jantar de confraternização. Na cerimónia em que também se assinalou os 25 anos da entrega do Campo de Cassufas à associação, o presidente da ADFA, Américo Pereira agradeceu a presença de todos e, afirmando que é nestas ocasiões que as associações costumam pedir alguma coisa às entidades oficiais, garantiu preferir afirmar que é a Associação que está disposta a ajudar em todas as melhorias que for necessário implantar.

