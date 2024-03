Corrida e Caminhada pela Vida em Arada

O Arada Atlético Clube, leva a efeito na manhã do próximo dia 5 de maio de 2024, a III edição – Corrida e Caminhada pela Vida em parceria em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Esta iniciativa pretende apoiar uma causa, divulgar informação sobre o cancro e promover educação para a saúde e a prática do desporto com ênfase para a sua prevenção, interagir e criar laços de proximidade com a população e promover desporto mais inclusivo, dinamizando a freguesia de Arada e o concelho de Ovar.

O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, além das provas para os mais novos que decorrem no Parque Desportivo de Arada. As provas de atletismo são abertas a todos os participantes sejam federados ou não federados. As provas de atletismo dos escalões (benjamins a juvenis) serão só de Pista.

As inscrições podem ser efetuadas em www.desportave.pt e o valor das mesmas reverte na sua totalidade a favor da Liga. As inscrições para a ‘Caminhada pela Vida’, devem ser feitas através do seguinte email: caminhadapelavida4@gmail.com