Europarque colorido por centenas de atletas

Foram cumpridas as expectativas da organização e o Europarque esteve em festa no sábado à tarde. 545 atletas terminaram a III edição a Maratona da Primavera e 381 os 10 quilómetros do Troféu Europarque Running, a que se juntaram várias dezenas de pequenos atletas que também tiveram direito a resultados oficiais e classificação. Houve ainda espaço para quem quis usufruir do percurso de uma forma mais tranquila participando na animada caminhada.

Destaque para a equipa do Sporting Clube de Espinho/António Leitão que não só venceu a prova, com Gil Maia a cruzar a meta em primeiro lugar, como colocou mais dois atletas no top ten e subiu várias vezes ao pódio nos diferentes escalões em competição. Referência ainda para o GDC Guilhovai, cujo veterano António Cristóvão (M40) foi o segundo a cruzar a meta.

Em femininos, a vitória foi para a veterana (F55) Lídia Pereira do Grecas – Vagos, seguida da fogaceira Vera Rodrigues, do CD Feirense, primeira nos seniores femininos.

As vencedoras por escalão: Seniores – Vera Rodrigues (CD Feirense); F35 – Leida Bello (Arrifana Running); F40 – Sandra Ferreira; F45 – Maria Oliveira; F50 – Manuela Abelha (Night Runners Feira); F55 – Lídia Pereira (Grecas – Vagos); F60 – Ana Barbosa (Invicta Runners Team).

E os vencedores por escalão: Seniores – Gil Maia (SC Espinho/António Leitão); M35 – João Sousa (SC Espinho/António Leitão); M40 – António Cristóvão (GDC Guilhovai); M45 – Rui Gomes (SC Espinho/António Leitão); M50 – Fernando Pereira; M55 – João Ginja Linda-a-Pastora SC); M60 – José Soares Correia.

No Troféu Europarque Running os três primeiros foram: Fernando Souza; Pedro Magalhães (Peraltafil) e Milton Santos. Nos femininos venceu Regina Gilvaz (NAC).