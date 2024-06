35 anos da subida do Feirense à 1.ª Divisão

No passado dia 25 de maio, antigos atletas, treinador, massagista, técnico de equipamentos e dirigentes evocaram no Restaurante Sabores do Campo um feito histórico, que ocorreu há 35 anos. A subida à Primeira Divisão apenas tinha acontecido por duas vezes na História do Clube Desportivo Feirense, sendo o único clube do Concelho com participações no escalão maior do futebol português.

FOTO: Da esquerda para a direita em cima: José Augusto, Pinto, Roberto Carlos Reis, Valdemar Campos, Henrique Nunes, Toninho Lima, Ribeiro, David e Araújo. Em baixo, da esquerda para a direita, em baixo: Quim Zé, Artur, Pedro Miguel, Fernando Carvalho, Quitó, Licínio, Narciso, Couto e Fernando.

