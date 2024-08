60º Cruzeiro da Ria a 17 e 18 de agosto

A NADO – Náutica Desportiva Ovarense, vai organizar nos próximos dias 17 e 18 de Agosto o 60º Cruzeiro da Ria, histórica prova de Vela da Ria de Aveiro que liga Ovar a Aveiro em duas regatas: a primeira vai ligar Ovar a S. Jacinto e a segunda S. Jacinto a Ovar.

A entidade organizadora conta com a colaboração o SCA – Sporting Clube de Aveiro e a ANT – Associação Náutica da Torreira, e a prova será disputada de acordo com o Regulamento Desportivo da Federação Portuguesa de Vela.

A prova está aberta a todas as classes de barcos à vela com patilhão móvel e de Vela Adaptada, Classe Hansa. Os participantes elegíveis, treinadores e acompanhantes poderão inscrever-se online, mas terão de confirmar pessoalmente a sua inscrição no secretariado da prova, que se situará na Marina do Carregal, Ovar.

A organização promoverá no final da regata de sábado dia 17, atividades de animação para todos os participantes, na Marina do Carregal, que culminará com um jantar volante para todos os participantes.

No domingo, dia 18, após as regatas, às 18h30, serão anunciadas as classificações e efetuada a respetiva cerimónia de entrega de prémios, seguidamente a NADO proporcionará a todos os participantes um jantar de encerramento, na Marina do Carregal.