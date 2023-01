A agenda da bola: Veja todos os jogos do fim de semana

Acompanhe as equipas dos concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar.

O fim de semana está à porta e a bola vai voltar a rolar nos diversos campeonatos do futebol nacional e distrital. No Jornal N, a ‘ementa’ é comprida e vai da II Liga à II Divisão de Aveiro, com direito a futebol popular e camadas jovens. Veja abaixo as principais atrações:

II Liga

No segundo escalão do futebol nacional, o CD Feirense recebe o Académico de Viseu, que atravessa um bom momento de forma (está nas ‘meias’ da Taça da Liga e nos ‘quartos’ da Taça de Portugal) e promete ser um adversário complicado.

Os fogaceiros estão há 10 jogos sem perder e bateram o Benfica B por 6-3 na última jornada.

Liga 3 e Campeonato de Portugal

O SC São João de Ver também tem um grande desafio este fim de semana, pela Liga 3, frente ao segundo classificado Felgueiras. Os malapeiros empataram 3-3 com o Anadia na ronda anterior.

Já o Lusitânia FC Lourosa, que milita no Campeonato de Portugal, mede forças com o líder da competição, o Rebordosa AC.

Campeonato Sabseg

Na Zona Norte do Campeonato Sabseg, o grande destaque é para o União de Lamas-ADC Lobão, duelo entre primeiro e quarto classificado, separados por seis pontos na tabela.

O Florgrade FC, que perdeu com o líder na jornada passada, encontra o Fiães SC em Ovar. Já o SC Espinho (3º classificado) entra com favoritismo na receção ao Cesarense.

Outros jogos do Campeonato Sabseg: Canedo-São Vicente Pereira; Ovarense-Recreio Águeda.

I e II Distrital de Aveiro

O líder da I Distrital de Aveiro (Zona Norte), Relâmpago Nogueirense, recebe o Arrifanense, enquanto o segundo classificado Paços de Brandão visita o GD Ronda, que ocupa o sétimo lugar.

Outros jogos da I Distrital: Esmoriz-Romariz; Válega-Juve Force.

Na II Distrital de Aveiro, o CD Tarei defronta o São Martinho.

Mais desporto:

Todos os jogos do futebol popular de Espinho estão no Jornal N, depois de uma semana de partidas da Taça Associação/Peraltafil.

A edição do nosso jornal, que chega às bancas – e ao site para assinantes – na segunda-feira, mostra todos os encontros da jornada, bem como as respetivas classificações. Há notícias e jogos de diversas modalidades (futsal, voleibol, basquetebol, hóquei em patins, andebol, entre outros). Também pode ver as tabelas das camadas jovens e notícias sobre o futebol sénior e o Campeonato Inatel.