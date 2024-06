A consagração do União da Mata

O União da Mata recebeu o FC Cadinha no seu reduto para o jogo de consagração da equipa rubro-negra, bicampeã incontestada da Liga Caracal.

Os unionistas começaram fortes e marcaram dois golos bem cedo no encontro: primeiro por André Olveira, num bom remate, logo de seguida por Fábio, de cabeça. Ainda na primeira parte o Cadinha igualou na agressividade e conseguiu algumas oportunidades de golo. Numa delas, chegou ao 2-1. Na etapa complementar, tentaram chegar ao empate e a insistência acabou mesmo recompensada com o 2-2 final.

No final do jogo, o momento mais aguardado da manhã por todos, com a turma rubro-negra a receber pela mão dos responsáveis oficiais a taça de campeão.

Ainda há possibilidade de vencer mais dois títulos: a Taça Associação e a Taça Cidade de Esmoriz.

No outro jogo com cobertura do Jornal N da última jornada da Liga Caracal, o STOP recebeu a Juventus Pedroso no Campo da Barrinha, perdendo por 4-2, numa partida bem disputada, com bom futebol praticado pelas duas equipas e com muitos golos.

A primeira oportunidade de golo da partida foi para o STOP, mas acabou por ser a Juventus Pedroso a abrir o marcador no seguimento da marcação de um canto.

O STOP reagiu bem, mas a equipa visitante voltou a marcar e chegou ao terceiro no início da segunda parte. O STOP finalmente reagiu eficazmente e marcou por duas vezes, ganhando novo fôlego, só que a Juventus Pedroso fez o quarto e fechou o marcador, apesar das oportunidades criadas pelo STOP, muito perdulário na finalização.

Foto: União da Mata