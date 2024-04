AA Espinho empata em casa

Na quinta posição da tabela classificativa, no nacional da II divisão de hóquei em patins, a Associação Académica de Espinho empatou a duas bolas com o sexto classificado, Valença, ao fim da tarde de sábado, no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.

A primeira parte não foi fácil. Com os academistas a conseguirem defender um penálti aos 13 minutos a partida chegou ao intervalo sem golos. No segundo tempo Guilherme Leite abriu o marcador para os forasteiros, mas André Pinto repôs a igualdade quatro minutos depois, com a Académica a passar para a frente do marcador por Vasco Casanova quase de imediato.

O Valença ainda falhou um livre direto, mas aos 23’ minutos por Gustavo Lima conseguiria o empate com que terminou a partida.

Os academistas têm agora uma difícil deslocação a casa da Oliveirense, onde jogam às 21.30 horas de sábado e voltam a jogar em casa pelas 18.30 de 4 de maio, perante a Ad Sanjoanense, líder da tabela .