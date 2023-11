AA Espinho tropeça perante o primeiro

Há quinta jornada do nacional da II divisão de hóquei em patins a Associação Académica de Espinho sofreu a sua primeira derrota, perante o primeiro classificado, CD Póvoa.

Ainda a jogar em Maceda, uma vez que a Federação de Patinagem considerou ainda não estarem reunidas as condições para a prática do hóquei em patins no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, que continua em obras, os academistas receberam o primeiro classificado e entraram na partida praticamente a perder com um golo de Hugo Barata aos dois minutos.

Nos primeiros minutos o jogo foi bastante disputado e depois dos academistas falharem uma grande penalidade foi a turma visitante que alargou a vantagem ainda antes do intervalo. Vantagem reforçada aos 6 minutos da segunda parte. Só passados 10 minutos do 3-0 é que os mochos conseguiram reduzir por Gonçalo Santos ‘Totti’. A partida voltou a aquecer com cartões azuis para as duas equipas, mas foram os visitantes que ainda conseguiram marcar mais um poucos segundo antes do apito final, fixando resultado nos 4-1.

Apesar da derrota os mochos estão no segundo lugar da tabela classificativa, mas o CD Póvoa está cada vez mais isolado na liderança.