Abertas inscrições para o Futebol de Rua

Na sua terceira edição, este ano o Torneio de Futebol de Rua, levado a cabo em setembro, na cidade de Espinho será organizado pela recém-criada Associação INCLUIR Espinho e as inscrições para as equipas interessadas em participar já estão abertas.

O torneio destina-se a jogadores/as com idade entre os 6 e 12 anos (à exceção do futebol adaptado), integrados/as em projetos sociais ou a serem acompanhados por instituições de âmbito social e desportivo, sendo através destas que podem integrar uma equipa.

O Torneio vai decorrer em várias fases, entre os dias 6 O Torneio vai decorrer em várias fases, entre os dias 6 e 8 de setembro, em diversos complexos desportivos das freguesias, com as finais concentradas na Praça do Mar, em Espinho.

As equipas podem ser formadas representando uma instituição social ou um conjunto de instituições sociais diferentes, podem ser masculinas, femininas ou mistas, tendo o máximo de nove jogadores por equipa.

O envio da ficha de inscrição das equipas participantes para o promotor INCLUIR, deve ser efetuado através do e-mail: geral@incluirespinho.pt e incluir o exame médico desportivo de todos participantes (obrigatório).

Os escalões em competição serão: Infantis A (nascidos em 2012); Infantis B (nascidos em 2013); Benjamins A (nascidos em 2014); Benjamins B (nascidos em 2015); Traquinas A (nascidos em 2016); Traquinas B (nascidos em 2017); Petizes A (nascidos em 2018).

Os organizadores deste evento são a Associação INCLUIR Espinho e a Câmara Municipal Espinho que contam como parceiros com as Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho;

Instituto Português do Desporto e Juventude, Federação Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Golfe e Associação de Futebol de Aveiro.