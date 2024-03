ABTF – Betão Feirense apresenta-se oficialmente na véspera de vencer em Santo Tirso

A época de 2024 está a arrancar da melhor forma para a ABTF – Betão Feirense que depois de alguns bons resultados nas primeiras provas do calendário subiu finalmente ao lugar mais alto do pódio, na segunda edição da Clássica Santo Thyrso, que decorreu sábado logo após a cerimónia de apresentação da equipa.

A corrida, que teve 137,3 quilómetros, decidiu-se ao “sprint”, num empedrado a subir no centro de Santo Tirso e, tal como tinha prometido no dia anterior, Fábio Costa foi o mais forte, cortando a meta ligeiramente destacado.

“De castelo ao peito e com garra de betão” assim se apresentou a versão de 2024 da ABTF – Betão Feirense no chuvoso fim de tarde de sexta-feira, nas Caldas de S. Jorge, em Santa Maria da Feira, no estaleiro do principal patrocinador onde foram dados a conhecer os onze que vão carregar o novo equipamento da equipa feirense nas provas da época.

Quatro reforços “estrategicamente selecionados” juntaram-se à restante equipa com o objetivo de conseguirem melhor do que ano passado, com António Carvalho a assumir natural protagonismo como anunciado chefe de fila na Volta a Portugal, embora a equipa almeje “ver homens de castelo ao peito na frente do pelotão” em todas as provas em que vai participar, como foi sublinhado.

A António Carvalho, Afonso Eulálio, Diogo Oliveira, Fábio Oliveira, Francisco Pereira, Ivo Pinheiro e Pedro Andrade, juntaram-se Diogo Gonçalves (Ciclismo de S. João de Ver), Oscar Cabedo (Team Vorarberg), Fábio Costa (Glassdrive) e Pedro Silva (Glassdrive) para formar o onze que vai competir com o equipamento azul e vermelho.

O diretor desportivo Jorge Andrade sublinhou que estes atletas “vieram colmatar algumas lacunas sentidas na época passada, pelo que temos um bloco mais forte, com corredores com aspirações a vencer, ciclistas ganhadores que nos dão garantias”.

O responsável aproveitou para lembrar a força da “onda azul que se espelhou pelo país na época passada”, esperando que o apoio do público se repita ou até aumente este ano, à equipa de uma terra onde se respira ciclismo.

E que Santa Maria da Feira é uma terra de ciclistas e ciclismo ficou patente nos discursos inflamados das entidades presentes, nomeadamente do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, assim como do presidente do CD Feirense, Rodrigo Nunes. Também acompanharam a apresentação o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o Presidente da Associação de Ciclismo do Porto, o vereador do desporto da Câmara da Feira, o presidente do clube de Ciclismo de São João de Ver e a administração do Grupo Tavares, principal patrocinador da equipa entre muitos outro patrocinadores e colaboradores da equipa.