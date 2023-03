Ac. Feira perde na Liga dos Campeões e vence no Nacional

A equipa feminina do Académico da Feira recebeu a equipa espanhola do Vila-Sana, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino no sábado, em jogo a contar para a 6ª jornada da 1ª fase da Liga dos Campeões Feminina.

As academistas estiveram muito bem no jogo e discutiram o resultado até ao final. Ao intervalo o Académico da Feira vencia mesmo por 2-1. Na segunda parte o Vila-Sana reagiu e passou para a frente do marcador. Joana Teixeira, entretanto, igualou o marcador a quatro golos, mas nos últimos dois minutos a equipa espanhola marcou dois golos e venceu o jogo. O empate esteve perto e até era merecido para a equipa da casa.

O Académico da Feira alinhou e marcou com: Daniela Pereira, Joana Teixeira (2 golos), Daniela Silva (1 golo), Sofia Sacadura, Beatriz Carmo e ainda Andreia Moreira (1 golo), Anita Alves, Cátia Gomes, Margarida Teixeira e Mónica Alho. Treinador: Franklim Silva.

Neste Grupo A qualificaram-se para os Oitavos de Final desta competição o HC Palau Plegamans e o Vila-Sana, enquanto que o Benfica no Grupo D também se qualificou.

Entretanto, o Académico da Feira regressou ao terceiro lugar do Campeonato Nacional Feminino, após a vitória por 6-0 ao Cenap de Cacia, em jogo em atraso da 10ª jornada.

O jogo foi realizado na passada quarta-Feira no Pavilhão Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. O Académico da Feira alinhou e marcou com com Daniela Pereira, Joana Teixeira (1 golo), Daniela Silva (1 golo), Sofia Sacadura (2 golos), Beatriz Carmo (1 golo) e ainda Andreia Moreira, Anita Alves, Cátia Gomes (1 golo), Margarida Teixeira e Mónica Alho.