Académica campeã de sub-21

Este fim-de-semana as equipas de voleibol de juniores B do Sporting de Espinho e Académica de Espinho estiveram envolvidas nas finais, feminina e masculina, do voleibol nacional, no escalão de sub-21.

A final feminina disputou-se na Nave de Espinho e, na tarde de sábado, as tigres defrontaram o Benfica, tendo perdido por 3-1 (26-24, 23-25, 25-22, 25-20) num jogo de muitas emoções e com muito apoio nas bancadas.

No domingo, as jovens jogaram com a AJM/FC Porto e venceram por 3-1 (25-18, 30-28, 23-25, 25-19), ocupando o terceiro lugar no pódio nacional de sub-21 .

Na final masculina, disputada em Viana do Castelo, houve confronto entre espinhenses no primeiro dia, com a Associação Académica de Espinho a vencer o Sporting de Espinho por 3-0 (25-15, 15-17. 25-23), apurando-se para a final de domingo, disputada perante o Leixões.

Perante a equipa de Matosinhos, os mochos lutaram duramente numa partida que foi à negra, mas que os mochos venceram por 3-2, conquistando o título que lhes fugiu no ano passado com a festa a rebentar em campo e a espalhar-se pelas bancadas. .

O Espinho lutou com a turma da casa, VC Viana, pelo terceiro lugar, perdendo por 0-3 (21-25, 18-25, 19-25).

Fotografia: Facebook da Associação Académica de Espinho