Académica de Espinho campeã em Minitrampolim

Realizou-se em Castelo Branco, no fim-de-semana de 1 e 2 de abril, as finais dos campeonatos nacionais de trampolins, numa prova organizada pela Federação Portuguesa de Ginástica, em que a Associação Académica de Espinho alcançou o título numa prova com 51 equipas de todo o país e num total de 206 ginastas.

A equipa campeã é constituída por Leonor Borges, Iris Ramos, Maria Bonito e Inês Oliveira.

Individualmente, Leonor Borges, esteve também em grande evidência sagrando-se vice-campeã nacional em Duplo minitrampolim, a uma décima do primeiro lugar. Na mesma disciplina, Inês Oliveira alcançou um fantástico 15º lugar, Maria Bonito o 53º lugar, Iris Ramos 111º lugar e a Margarida Silva o 126º lugar.

No escalão masculino, e na especialidade de trampolim individual, a equipa constituída por Filipe Cardoso, Gabriel Rodrigues, Henrique Relvas e Simão Oliveira alcançou a medalha de bronze.

De salientar também a prestação de Filipe Cardoso que alcançou o quarto lugar. Este ginasta esteve bem próximo do pódio, tendo sido somente ultrapassado no final da competição. Na mesma competição, Henrique Relvas alcançou o 14º lugar, Gabriel Rodrigues o 40º lugar e Simão Oliveira em 57º lugar.