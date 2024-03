Académica de Espinho apurada para a Elite

No fim-de-semana, a Académica de Espinho regressou às vitórias vencendo o Vitória SC por 3-1(25-19, 25-20, 19-25, 25-23) na tarde de sábado. Com este triunfo, os academistas afastaram os minhotos da luta por um lugar na Divisão de Elite. A penúltima jornada do campeonato jogou-se no domingo com os ‘mochos’ a deslocarem-se a Lisboa para defrontar o Sporting CP, partida que perderam por 3-0 (25-16, 25-21, 25-17).

No entanto, este jogo já não era necessário para garantir o apuramento já o o adversário direto dos academistas na luta por um lugar no top 4, o Jovens de fonte Bastardo perdeu em Guimarães ficando afastado da corrida.

O apuramento foi conseguido uma vez que a classificação no voleibol é ordenada por número de vitórias, sendo o número de pontos o primeiro critério de desempate (vitória por 3-0 e 3-1 valem 3 pontos, vitória por 3-2 vale 2 pontos, derrota por 2-3 vale 1 ponto e derrotas por 0-3 e 1-3 valem 0 pontos). Os seguintes critérios de desempate são o quociente entre sets ganhos e perdidos e, a seguir, o quociente entre pontos ganhos e perdidos.