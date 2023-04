Académica de Espinho na fase final da I Divisão

No passado sábado disputaram-se no Pavilhão Municipal de Lagoa as duas últimas jornadas da Fase Regular da Liga de Clubes – 1ª Divisão, prova que atribui o título de campeão nacional de equipas mistas e apura as duas primeiras classificadas para a Taça dos Campeões Europeus.

A equipa da Académica de Espinho desfalcada de Inês Pardilhó e de Guilherme Pereira, defrontou no primeiro dos encontros o CREA – Clube Raquete Estrelas da Avenida, tendo vencido por 4-1, a que se seguiu o encontro contra a equipa madeirense do CDR Prazeres, em que saiu derrotada por 5-0, apesar do grande equilíbrio verificado nos jogos de Pares Mistos, Pares Homens e Pares Senhoras.

Representaram a Académica nestes encontros Rodrigo Almeida, Ivo Soares, Rui Tremoceiro, Inês Lorga, Mariana Neves e Margarida Pinto, sendo de destacar a estreia desta última, que aos 15 anos de idade teve a sua estreia numa competição de elite, dentro da política da equipa espinhense de aposta nos seus atletas mais jovens.

Leia o artigo completo na última edição do Jornal N