Académico da Feira perde após boa exibição na Liga dos Campeões

Derrota em Vila-Sana não tirou mérito à exibição da turma feirense.

A equipa feminina do Académico da Feira iniciou, este sábado, o seu percurso na Liga dos Campeões Feminina em Espanha, no Pavilhão Municipal de Vila-Sana, na Catalunha.

Apesar da derrota por 5-2, a equipa academista mostrou uma postura muito competitiva e as suas jogadoras disputaram todos os lances do jogo com uma garra notável.

A equipa do C.P. Vila-Sana, recheada de internacionais espanholas e argentinas, entrou dominante e chegou à vantagem de dois golos a meio da primeira parte. As academistas não baixaram os braços e em contra-ataque Joana Teixeira bisou, igualando a partida. A equipa da casa continuou a pressionar e adiantou-se no marcador ainda antes do intervalo, fazendo o 3-2.

Na segunda parte manteve-se o ascendente da equipa espanhola, que chegou ao 5-2 final, apesar da muito boa réplica das academistas.

Para a equipa da casa marcaram: Luciana Agudo (três golos), Julieta Fernandez e Maria Porta.

O Académico da Feira alinhou com Daniela Pereira, Joana Teixeira (2 golos), Andreia Moreira, Beatriz Carmo, Sofia Sacadura e ainda Cátia Gomes, Daniela Silva, Anita Alves, Margarida Teixeira e Mónica Alho. As jovens academistas foram lideradas pelo técnico Franklim Silva.

Quanto à equipa espanhola do Palau Plegamans, que também integra o Grupo A, onde milita a turma feirense, e que foi o vencedor da edição passada, folgou na primeira jornada deste grupo.

O SL Benfica, a outra equipa portuguesa presente nesta prova, integra o Grupo D e joga frente ao Nantes Atlantique a 21 de janeiro, a mesma data em que o Académico defronta o Palau Plegamans, em casa.