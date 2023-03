Académico da Feira bate espinhenses

O Académico da Feira venceu por 6-4 à Académica de Espinho, em jogo a contar para 19ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, realizado este Sábado no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. Ao intervalo a equipa da casa vencia por 2-1.

O jogo foi mantendo uma tendência equilibrada no marcador e a cinco minutos do final os visitantes passaram para a frente do marcador com 3-4. No entanto, nos últimos quatro minutos, o Académico da Feira virou o resultado a seu favor com a obtenção de três golos, fixando o resultado em 6-4, num final de jogo emocionante e obtendo uma vitória importante no rumo da manutenção no escalão secundário.

O Académico da Feira alinhou com com Domingos Pinho, Tiago Pinheiro (2 golos), Rui Pedro (1 golo), Alexandre Santos, Hugo Paiva (3 golos) e ainda Rúben Duarte, Bruno Andrade, Rui Gomes e Carlos Gomes. Treinador: Franklim Silva.

Com este resultado, o Académico da Feira subiu dois lugares e ocupa o 10º lugar, com 18 pontos.