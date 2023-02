Académico da Feira com dupla vitória

Na quarta-feira a equipa feminina do Académico da Feira conseguiu uma dupla vitória. Empatou 4-4 com o Gulpilhares, seguindo-se a partida em Massamã disputada no domingo. Os jogos contaram para a 6ª e 7ª jornadas do Campeonato Nacional Feminino (segunda fase).

O jogo em casa foi difícil para as academistas. O resultado esteve sempre incerto e no final acabou por dar numa divisão de pontos.

O Académico da Feira alinhou com Mónica Alho, Joana Teixeira (2 golos), Beatriz Carmo (1 golo), Andreia Moreira (1 golo), Cátia Gomes e ainda Sofia Sacadura, Daniela Silva, Anita Alves, Margarida Teixeira e Daniela Pereira.

Na segunda partida as academistas voltaram a ganhar num jogo muito complicado, com o golo vitorioso marcado no último minuto por Anita Alves.