Académico da Feira garante o terceiro lugar

Em jogo a contar para a 13ª jornada do Campeonato Nacional Feminino, segunda fase, o Académico da Feira venceu por 8-5 à AD Sanjoanense, jogo realizado este Domingo no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. Belo jogo de hóquei. Uma primeira parte demolidora das academistas que com uma boa exibição já venciam por 5-0 ao intervalo. Na segunda parte boa reação das visitantes que suavizaram o resultado para 8-5.

O Académico da Feira garantiu assim o 3º lugar na tabela, agora com 23 pontos e garantiu também o apuramento para o Play-off final do Campeonato Nacional. O Benfica é o líder com 37 pontos e em 2º lugar segue o Turquel com 34 pontos.

No jogo mais importante da jornada o Benfica venceu em Turquel por 5-3.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Mafalda Silva, Joana Teixeira (4 golos), Daniela Silva (2 golos) e Sofia Reyes (1 golo). Jogaram ainda Margarida Teixeira (1 golo), Helena Carreira, Brenda Lucero e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva.

Próxima Jornada: Vila Boa do Bispo – Académico da Feira, Domingo, dia 19 de Maio, às 18 horas, em Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses.

Foto Arquivo