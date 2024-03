Académico da Feira goleou e mantém o 4º lugar

Em jogo a contar para a 7ª jornada do Campeonato Nacional Feminino, segunda fase, o Académico da Feira goleou por 11-0 o Vial Boa do Bispo, jogo realizado na Sexta-Feira no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira.

A resistência da equipa visitante durou até seis minutos do intervalo, altura do primeiro golo do encontro. Na segunda parte o Académico da Feira impôs um ritmo forte chegando à goleada por 11 a 0.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Brenda Lucero (2 golos), Daniela Silva, Joana Teixeira (3 golos) e Sofia Reyes (2 golos). Jogaram ainda Mafalda Silva (1 golo), Margarida Teixeira (1 golo), Helena Carreira (2 golos) e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva.

A equipa academista mantém o 4º lugar na tabela agora com 11 pontos. São lideres o Benfica e o Turquel, ambos com 19 pontos.

Próxima Jornada: Académico da Feira – Tojal, dia 7 de Abril, às 14,15 horas, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira.