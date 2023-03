Académico da Feira perde com primeiro e empata em Coimbra

A equipa feminina do Académico da Feira empatou este domingo em Coimbra por 2-2, com a Associação Académica local, em jogo da 11ª jornada, realizado no Pavilhão Universitário de Coimbra.

A marcadora de serviço das feirenses foi Joana Teixeira, que concretizou os dois golos das academistas.

Entretanto, na passada sexta-feira o Académico da Feira jogou com o líder Benfica, no pavilhão Municipal Fernando Quintino, em jogo em atraso da 9ª jornada do Campeonato Nacional Feminino.

O Benfica venceu o jogo por 6-3, mas ao intervalo registava-se uma igualdade a um golo. As campeãs nacionais confirmaram o seu favoritismo, mas as academistas deram uma vez mais boa réplica às benfiquistas.

O Académico da Feira alinhou com Daniela Pereira, Joana Teixeira (2 golos), Daniela Silva, Sofia Sacadura, Beatriz Carmo (1 golo) e ainda Andreia Moreira (1 golo), Cátia Gomes, Anita Alves, Margarida Teixeira e Mónica Alho. Treinador: Franklim Silva.

As academistas voltam a entrar em campo na quarta-feira, pelas 21h30 em casa perante o CENAP, partida em atraso a contar para a 10ª jornada.

A jornada 12 está maracada para 26 de março, com a receção à Sanjoanense, pelas 18 horas.