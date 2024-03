Académico da Feira vence em Paredes e sobe ao 10º lugar

O Académico da Feira venceu por 6-5 ao União de Paredes, em jogo a contar para a 19ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, realizado este Sábado em Paredes. Foi um jogo importante entre duas equipas a lutarem pela manutenção no escalão secundário. A equipa da casa começou melhor o jogo e chegou ao 3-0 aos 14 minutos. A equipa academista reagiu e ao intervalo o resultado era já de 3-2. Na segunda parte a incerteza no resultado esteve sempre presente e foi Rui Pedro que marcou o golo da vitória a pouco mais de um minuto do final do jogo. No decorrer do último minuto, cada equipa ainda desperdiçou um livre direto, tendo o Académico da Feira conquistado uma vitória importante por 5-6.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Carlos Gomes, Tiago Pinheiro (1 golo), Rui Pedro (1 golo), Duarte Terra (2 golos) e João Cruz (2 golos). Jogaram ainda Alexandre Barreira, Tiago Gaspar, Alexandre Santos e Rodrigo Oliveira.

A Sanjoanense lidera a Zona Norte com 48 pontos e menos um jogo, seguido da Juventude de Viana com 44 e menos um jogo e do CD Póvoa com 40 pontos. O Académico da Feira ocupa agora o 10º lugar com 21 pontos.

Próxima Jornada: Juventude de Viana – Académico da Feira, Sábado, dia 6 de Abril, às 21 horas, em Viana do Castelo.