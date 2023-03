Academistas na final four da Taça de Portugal

A equipa feminina do Académico da Feira está apurada para as meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter vencido por 4-2 à formação do CH Carvalhos, jogo realizado na passada Quarta-Feira no Pavilhão Municipal Fernando Quintino. Para as academistas marcaram Joana Teixeira dois golos e Cátia Gomes dois golos. Para as visitantes marcou Teresa Morais também dois golos.

Estão apuradas para as meias-finais da Taça de Portugal, que vão ser realizada em sistema de final-four, nos dias 10 e 11 de Junho, as seguintes equipas: SL Benfica, HC Turquel, Académica de Coimbra e o Académico da Feira.

Entretanto, equipa academista também venceu por 5-2 à Sanjoanense em jogo realizado este Domingo no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira, perante uma boa assistência. Para as academistas marcaram Andreia Moreira 2 golos, Daniela Silva, Joana Teixeira e Cátia Gomes.

O Académico da Feira segue no terceiro lugar do Campeonato Nacional Feminino.