AD Argoncilhe goleou o CCR S. Martinho

A equipa liderada por Mikael Amaral segue em frente na Taça Distrital de Aveiro, após goleada (4-0) imposta à equipa do S. Martinho (Castelo de Paiva).

Num jogo de sentido único, o Argoncilhe dominou o jogo em todos os aspectos do jogo e criou inúmeras oportunidades de golo. Na etapa inicial o domínio era avassalador, só faltou “entrar” na muralha defensiva que o São Martinho criou durante quase toda a partida. Em cima do intervalo, Tiago inaugurou o marcador.

Na etapa complementar, o Argoncilhe voltou a dominar e após o golo de Samú (2-0), a equipa forasteira arriscou mais no ataque e aproveitou a equipa da casa para golear com toda a justiça.