ADC Lobão apresenta-se aos adeptos com vitória

Cerimónia marcada por reforço surpresa

No Estádio São Tiago de Lobão, a tarde ficou marcada pela apresentação da equipa senior lobonense, que vai disputar

esta época o Campeonato Sabseg. Na receção ao CD Cinfães, a equipa de Miguel Rapina venceu por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado pelo avançado colombiano Esneider.

Antes do jogo, os adeptos da equipa puderam ver apresentados um a um todos os jogadores, assim como a equipa técnica, chefiada esta época por Miguel Rapina, proveniente do Paivense. O momento de maior destaque foi a apresentação de Mosquera, guarda-redes colombiano que apareceu como reforço-surpresa.