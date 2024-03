ADN desperdiça vantagem numérica

A equipa da ADN Regedoura marcou passo em casa contra o quarto classificado São Roque, perdendo por 1-2 no campo Joaquim Domingos Maia. A equipa do concelho de Oliveira de Azeméis foi superior na gestão tática e emocional do encontro, e tirou proveito desse ascendente para somar três pontos.

A equipa orientada por Joca entrou melhor na partida, somando mais ocasiões de golo e controlando as armas atacantes de Nuno Gonçalves. Nuno Rosas e Daniel Familiar deram rosto a esse ascendente e deixaram o marcador a 0-2 na saída para o intervalo.

Na segunda parte, o ADN entrou determinado a ripostar, e aproveitou a desconcentração do São Roque para reduzir para 1-2. A cerca de 25 minutos do fim, Vítor Hugo viu o segundo cartão amarelo, deixando a turma nogueirense em boa posição para chegar ao 2-2 jogando contra dez. No entanto, as alterações de Joca ajudaram a defensiva a trancar as portas da sua baliza e, a certa altura, ficar perto de matar o jogo com o 1-3, o que não se veio a verificar.