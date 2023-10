ADN infeliz nas grandes penalidades

Terminou precocemente a participação da ADN Regedoura na Taça Pecol: depois de um empate a dois nos 90’ minutos, na lotaria das grandes penalidades a equipa de Nuno Gonçalves não foi feliz.

Entrou melhor na partida a equipa liderada por Nuno Gonçalves e Brandão inaugurou o marcador aos 25’ minutos. Após este período, os forasteiros dominaram a partida e criaram muito perigo e chegaram ao empate.

Na segunda parte, aos 68’ minutos, uma falha defensiva da equipa da casa, o Mourisquense passou para a frente do marcador. O ADN voltou ao domínio do jogo e Brandão bisou perto do fim, colocando justiça no marcador.