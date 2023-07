Adriano Mendes ajuda seleção a revalidar título europeu

A Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas, que integra o espinhense Adriano Mendes, revalidou o título conquistado na primeira edição do Euro Hand 4 All, em 2022.

Quatro jogos, quatro vitórias e o troféu de campeão erguido pelo segundo ano consecutivo, na segunda edição do Euro Hand 4 All, único torneio europeu desta vertente do andebol, que se realizou em Lyon, França, reforçam a hegemonia da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas.

