Adriano Oliveira reeleito no Império

O Império de Anta FC foi a votos no passado dia 7 setembro, em assembleia que decorreu na sua sede e na qual foi apresentada uma lista única, eleita para conduzir os destinos do clube no biénio 2023-25.

A direção do clube vai continuar a ser presidida por Adriano de Oliveira, que terá como vice-presidentes César Milheiro e Antônio Miranda, o secretário é Paulo Malheiro, o tesoureiro

Domingos Mendes e o vogal Luís Carlos Jordão.

Quanto à assembleia-geral do clube antense, é presidida por Luciano Machado, que terá como vice-presidente Élio Ramos e como secretário Pedro Miguel Gomes.

Os órgãos sociais do clube ficam completos com o Conselho Fiscal que tem como presidente Maria José Oliveira, como vogal Maria de Fátima Vinagre e como relator Rosa Maria Machado.