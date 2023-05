AFA emite comunicado sobre as ocorrências no jogo AD Ovarense Futebol / CF União de Lamas FF

Campeonato SABSEG

Na sequência dos factos ocorridos no passado fim de semana no jogo entre a AD Ovarense Futebol x CF União de Lamas FF, a Associação de Futebol de Aveiro (AFA) emitiu nota de imprensa onde lamenta o ocorrido no referido jogo e sublinha que “estes não dignificam o futebol e devem ser irradiados do desporto e da sociedade em geral”.

“Estamos certos de que o ideal seria haver uma decisão rápida sobre o ocorrido e, por isso, os órgãos da AFA debruçaram-se de imediato sobre os factos no sentido lhe dar o adequado e célere tratamento.”, refere o mesmo comunicado assinado pela direção da Associação de Futebol de Aveiro.

A Direção da AFA considera que, “a bem da verdade desportiva tem regulamentos para cumprir e não se pode sobrepor ao trabalho do árbitro e das forças policiais”, pelo que encaminhou os respectivos relatórios para o Conselho de Disciplina “que lhe deu a tramitação que está prevista nos regulamentos, com caracter de urgência”.

“Foram assim instaurados os processos disciplinares que se entenderam adequados, em face do conteúdo dos referidos relatórios, aguardando-se o cumprimento dos trâmites processuais, nomeadamente com o respeito pelas garantias de defesa de quem é neles visado.”, conclui a nota enviada.