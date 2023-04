Afonso Eulálio segundo melhor jovem no GP O Jogo

A 11ª edição do Grande Prémio O Jogo realizou-se entre os dias 22 e 25 de Abril, num total de 553,6 quilómetros. A ABTF Betão-Feirense terminou no top 10 em quatro das cinco jornadas. Afonso Eulálio ficou a segundos da conquista da camisola da juventude, fechando no segundo lugar desta classificação. Quanto à classificação geral, Eulálio e Pedro Andrade terminaram em 17º e 18º respetivamente.

Logo no 1º dia a ABTF Betão-Feirense podia ter chegado à vitória com Santi Mesa bem posicionado. Contudo, acabou fechado por um adversário e terminou a etapa em 9º. Na 2ª etapa disputou-se o contrarrelógio individual, no qual Ivo Pinheiro pedalou o 13.º melhor tempo. Em termos coletivos, a ABTF Betão-Feirense ascendeu ao 4º lugar por equipas. No mesmo dia, da parte da tarde, realizou-se mais uma etapa em linha, em que Afonso Eulálio lançou um ataque no sprint final, cortando a meta em 7º. A equipa correu ao ataque na 4ª etapa, lançando Santi Mesa na fuga. Mesa e António Carvalho seguiam no grupo da frente, mas foram alcançados a 12 km da meta. Afonso Eulálio integrava o grupo perseguidor e finalizou em 8º lugar. Na última etapa, a ABTF Betão-Feirense partiu com o objetivo de chegar à vitória na classificação da montanha. Logo na 1ª contagem, Afonso Eulálio colocou-se a um ponto da liderança. A equipa assumiu o comando do pelotão, perseguindo um grupo que se isolou a seguir à montanha. Quando a fuga se encontrava a apenas um minuto, um engano desorganizou o pelotão, não permitindo que a esta fosse alcançada antes da 2ª contagem de montanha. Afonso Eulálio acabou em 3º na geral da montanha, em igualdade de pontos com o 2º.