AFPCE promove concerto no Multimeios

A Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) vai promover um concerto a realizar no dia 7 de junho, pelas 21.30 horas, no Centro Multimeios de Espinho, protagonizado pela Banda da Força Aérea Portuguesa.

Este evento tem por objetivo apresentar ao público de uma forma mais formal e impactante o Torneio de futebol de Rua, iniciativa da AFPCE que tem vindo a ganhar protagonismo e já é uma referência para os jovens do concelho de Espinho.

No âmbito desta iniciativa será ainda realizada uma nova angariação de alimentos para a paróquia de Espinho, mas mais informações sobre esta angariação poderão ser obtidas na sede social da AFPCE e junto dos clubes membros da associação.